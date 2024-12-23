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Василий Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3000-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.12.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.12.1891
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Николай Васильев
Отец - Василий Николаев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Евдокия Ильина (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Васильева, крестьянская девица
Воспр. - Филипп Матвеев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: страха смертного ради крещена бабкою
Примечание / Дополнительно
страха смертного ради крещена бабкою
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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