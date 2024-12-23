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Георгий Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Георгий Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2997-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 муж
Урожд. - Георгий Петров
Отец - Петр Евфимиев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ирина Иванова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Агрипина Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Алексеев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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