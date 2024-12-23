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Александра Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2995-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 муж
Урожд. - Савухин Георгий Петров
Отец - Савухин Петр Стефанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Савухина Анастасия Константинова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Николаева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Голанов Иван Андреев, крестьянский сын (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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