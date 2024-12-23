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Замолотчиков Тимофей Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчиков Тимофей Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2990-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
отданный в военную службу крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Анна Тимофеева
Отец - Замолотчиков Тимофей Филиппов, отданный в военную службу крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Александра Иосифова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Филиппов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Филиппова, крестьянская жена (д. Прудня, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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