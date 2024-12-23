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Мочалин Григорий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мочалин Григорий Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2978-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Матрона Егорова
Отец - Мочалин Егор Михайлов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мочалина Александра Феодорова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мочалин Григорий Михайлов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Феодорова, крестьянская жена (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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