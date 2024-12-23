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Бурлакова Мария Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлакова Мария Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2975-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.10.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.10.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Бурлаков Иоанн Васильев
Отец - Бурлаков Василий Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Мария Феодорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Иоакимова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Павел Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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