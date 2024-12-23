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Феодосия Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Феодосия Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2973-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.10.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
03.10.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Параскева Лаврентьева
Отец - Лаврентий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Феодосия Андреева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Андреева (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Адреев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Анастасия Андреева (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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