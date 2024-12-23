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Иван Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2971-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.09.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.10.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Андрей Алексеев
Отец - Алексей Егоров, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Параскева Михайлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Иванова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Андреев, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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