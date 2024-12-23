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Блинов Федор Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Блинов Федор Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2969-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.09.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.09.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Блинов Сергий Федоров
Отец - Блинов Федор Стефанов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Блинова Анастасия Семенова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Федоров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Петрова, крестьянская девица (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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