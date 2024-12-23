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Василий Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2968-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.09.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо с-цо Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.
Дата крещения
21.09.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Пелагея Васильева
Отец - Байков Василий Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Мария Григорьева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Григорьев, крестьянин (с-цо с-цо Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Ольга Григорьева, девица (с-цо с-цо Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Ольга Григорьева, девица (с-цо с-цо Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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