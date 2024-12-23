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Байкова Мария Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байкова Мария Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2968-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.09.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.09.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Пелагея Васильева
Отец - Байков Василий Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Мария Григорьева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Григорьев, крестьянин (с-цо с-цо Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Ольга Григорьева, девица (с-цо с-цо Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Ольга Григорьева, девица (с-цо с-цо Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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