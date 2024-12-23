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Крупенина Мария Тимофеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крупенина Мария Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2967-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.09.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.09.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Вера Иванова
Отец - Крупенин Иван Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Крупенина Мария Тимофеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крупенин Николай Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Алексеева, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Наталия Алексеева, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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