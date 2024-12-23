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Богомолов Иван Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Иван Гавриилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2964-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.09.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.09.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Надежда Иванова
Отец - Богомолов Иван Гавриилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Татиана Николаева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иоаким Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Марфа Гаврилова, крестьянская жена
Комментарий наборщика
Анна и Надежда близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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