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Чеканов Василий Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чеканов Василий Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2961-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.09.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Чеканов Симеон Васильев
Отец - Чеканов Василий Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чеканова Екатерина Емелианова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Константин Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Петрова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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