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Кузина Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузина Екатерина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2960-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
30.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Анна Петрова
Отец - Рожков Петр Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Мария Васильева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузина Екатерина Иванова, крестьянская жена
Воспр. - Михаил Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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