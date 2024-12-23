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Кулагин Андрей Яковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кулагин Андрей Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2959-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин ныне умерший
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Наталия Андреева
Отец - Кулагин Андрей Яковлев, крестьянин ныне умерший (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кулагина Ирина Михайлова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Агафия Сопрониева, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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