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Петр Архипов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Архипов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2958-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Наталия Петрова
Отец - Петр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Надежда Авксентиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Петрова, крестьянская жена
Воспр. - Николай Петров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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