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Бурлаков Андрей Иоакимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлаков Андрей Иоакимов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2957-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Бурлаков Андрей Иоакимов
Отец - Бурлаков Иоаким Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Елена Стефанова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александр Померанцев, воспитанник IV кл. Заиконоспасского Дух. Училища
Воспр. - Строгонова Екатерина Иванова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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