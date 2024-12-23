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Праскева Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Праскева Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2954-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Григорьев Петр Петров
Отец - Григорьев Петр Андреев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Григорьева Анна Стефанова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Праскева Стефанова, крестьянская жена (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сергей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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