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Александра Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2953-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайская мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
13.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Наталия Григорьева
Отец - Григорий Неронов, можайский мещанин Карповой слободы (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Татиана Васильева (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Александра Васильева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
Комментарий наборщика
Александр и Наталия близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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