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Анна Дмитриева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Дмитриева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2951-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
12.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Анна Дмитриева
Отец - Пушков Дмитрий Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пушкова Мария Дементьева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Константин Дементьев, крестьянин (с. Купрово, Купроская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Пелагея Димитриева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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