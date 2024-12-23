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Ирина Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2950-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
11.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Наталия Петрова
Отец - Петр Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ирина Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Михаил Козмин, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Андреева, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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