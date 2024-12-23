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Захаров Матфей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Захаров Матфей Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2946-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Захаров Матфей Иванов
Отец - Захаров Иван Александров, запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Захарова Феодосия Терентиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Васильева, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Захаров Михаил Александров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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