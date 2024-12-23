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Шувалов Матфей Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шувалов Матфей Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2945-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Шувалов Матфей Петров
Отец - Шувалов Петр Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Шувалова Агрипина Феодорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Васильев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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