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Евдокия Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Феодорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2944-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Евдокия Феодорова
Отец - Богомолов Феодор Гавриилов, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Марфа Сергеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Сергеев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Сергеева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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