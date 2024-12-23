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Пугачев Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачев Василий Васильев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2938-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Пугачев Василий Васильев
Отец - Пугачев Василий Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Анна Сергеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаев Василий Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Алексеева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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