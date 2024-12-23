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Анна Павлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2937-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Евдокия Стефанова
Отец - Ларин Стефан Павлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Анна Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Павлова, крестьянская жена (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузнецов Василий Ильин, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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