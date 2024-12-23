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Анна Иродионова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Иродионова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2935-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
28.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Пшеничников Василий Иродионов
Отец - Пшеничников Иродион Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Пшеничникова Евдокия Артемиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Иродионова, крестьянская девица
Воспр. - Пшеничников Александр Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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