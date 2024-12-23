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Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2934-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Евдокия Алексеева
Отец - Лопаев Алексей Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Лопаева Пелагея Ильина (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Васильев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Флорова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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