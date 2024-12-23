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Петракова Наталия Владимирова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петракова Наталия Владимирова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2933-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Петраков Василий Васильев
Отец - Петраков Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Петракова Наталия Владимирова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Петров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Владимирова, крестьянка (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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