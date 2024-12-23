Богомолова Екатерина Александрова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Богомолова Екатерина Александрова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2930-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 22.07.1891
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- дочь Губ. Секретаря, девица
- Дата крещения
- 23.07.1891
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 159
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Картышев Николай Александров
Отец - Картышев Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Картышева Матрона Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Иван Михайлов, сын священиика, Воспитанник III класса Звенигородского Духовного Училища
Воспр. - Богомолова Екатерина Александрова, дочь Губ. Секретаря, девица
Примечание: Попр. 28 окт. 1911г.
- Примечание / Дополнительно
- Попр. 28 окт. 1911г.
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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