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Богомолова Екатерина Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолова Екатерина Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2930-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
дочь Губ. Секретаря, девица
Дата крещения
23.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Картышев Николай Александров
Отец - Картышев Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Картышева Матрона Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Иван Михайлов, сын священиика, Воспитанник III класса Звенигородского Духовного Училища
Воспр. - Богомолова Екатерина Александрова, дочь Губ. Секретаря, девица
Примечание: Попр. 28 окт. 1911г.
Примечание / Дополнительно
Попр. 28 окт. 1911г.
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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