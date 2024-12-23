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Баранова Мария Никифорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баранова Мария Никифорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2928-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Баранов Михаил Иванов
Отец - Баранов Иван Андреев, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баранова Мария Никифорова (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баранова Пелагея Иванова, крестьянская девица (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Иван Михайлов, сын священиика, Воспитанник III класса Звенигородского Духовного Училища
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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