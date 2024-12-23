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Крупенин Николай Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крупенин Николай Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2927-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Мария Иванова
Отец - Крупенин Иван Васильев, отставной ложник ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Крупенина Дария Ильина ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крупенин Николай Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крупенина Надежда Алексеева, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Крупенина Надежда Алексеева, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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