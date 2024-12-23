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Майоркин Михаил Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Майоркин Михаил Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2925-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.06.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.06.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Анна Михайлова
Отец - Майоркин Михаил Петров, запасной рядовой (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Майоркина Матрона Егорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Феодорова, крестьянская жена (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Алексеев, крестьянин (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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