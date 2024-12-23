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Яков Козмин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Яков Козмин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2924-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.06.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.06.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Ларин Петр Прохоров
Отец - Ларин Прохор Стефанов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Елена Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ксения Стефанова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Яков Козмин, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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