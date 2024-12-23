Зуев Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Иван Иванов

Зуев Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2923-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.06.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной фельдфебель
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.06.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Зуев Иоанн Иванов
Отец - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Наталия Дмитриева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудайкин Семен Дмитриев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колотушкина Мария Иванова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.