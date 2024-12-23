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Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2922-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.06.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
12.06.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Агрипина Семенова
Отец - Пугачев Семен Сергеев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Александра Петрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Базанов Алексей Алексеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Иванова, крестьянская жена (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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