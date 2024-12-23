Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Алексеев

Иван Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2920-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.05.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата крещения
01.06.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Агрипина Иванова
Отец - Баринов Иван Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Анастасия Прохорова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Алексеев, крестьянин (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодосия Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.