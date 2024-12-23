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Полякова Пелагея Максимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Полякова Пелагея Максимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2914-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Поляков Иоанн Андреев
Отец - Поляков Андрей Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Полякова Пелагея Максимова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Фаддеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Алексеева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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