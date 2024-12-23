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Димитрий Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Димитрий Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2913-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
воспитанник Московского Воспитательного Дома
Дата крещения
26.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Василий Дмитриев
Отец - Дмитрий Корнилиев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Параскева Григорьева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Димитрий Филиппов, воспитанник Московского Воспитательного Дома
Воспр. - Евдокия Григорьева, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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