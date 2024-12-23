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Михаил Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2911-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
воспитанник Московского Воспитательного Дома
Дата крещения
24.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Ирина Иванова
Отец - Иван Николаев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Анастасия Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Агрипина Иоакимова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Михаил Васильев, воспитанник Московского Воспитательного Дома
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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