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Александр Померанцев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александр Померанцев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2908-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
воспитанник Заиконоспасского Дух. Училища 4 кл.
Дата крещения
18.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Померанцев Николай Петров
Отец - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Александр Померанцев, воспитанник Заиконоспасского Дух. Училища 4 кл.
Воспр. - Анна Померанцева, воспитанница 2 кл. Мариинского Епархиального Женского Училища
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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