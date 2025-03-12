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Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2904-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Ирина Васильева
Отец - Пугачев Василий Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Параскева Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Васильев, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Семенова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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