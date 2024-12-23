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Пугачова Евдокия Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачова Евдокия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2903-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Пугачов Василий Семенов
Отец - Пугачов Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачова Евдокия Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Михайлова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Борис Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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