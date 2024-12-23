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Татиана Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2900-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Королев Иоанн Матвеев
Отец - Королев Матвей Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Королева Мария Николаева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Матвеев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Петрова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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