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Виноградов Михаил Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Виноградов Михаил Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2895-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.03.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.03.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мария Михайлова
Отец - Виноградов Михаил Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Виноградов Константин Дмитриев, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Михайлова, крестьянская девица (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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