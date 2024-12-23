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Крылов Арсений Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крылов Арсений Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2893-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
почетный гражданин
Нас. пункт приписки
с. Маковцы, Медынский у., Калужская губ.
Дата крещения
24.03.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Иустиния Николаева
Отец - Савухин Николай Степанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Савухина Евдокия Михайлова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Андреева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крылов Арсений Михайлов, почетный гражданин (с. Маковцы, Медынский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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