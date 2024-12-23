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Судьбихина Пелагея Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Судьбихина Пелагея Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2889-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.03.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.03.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 150
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Мария Васильева
Отец - Судьбихин Василий Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Судьбихина Пелагея Иванова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Марфа Михайлова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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