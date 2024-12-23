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Егор Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Егор Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2887-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.03.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
14.03.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 150
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Алексей Михайлов
Отец - Михаил Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ксения Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Сергеева, крестьянская жена (д. Парфёнки, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Алексей и Василий близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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