Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Андреева

Анна Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2882-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.02.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
03.02.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Анна Феодорова
Отец - Захаров Феодор Иванов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Захарова Матрона Андреева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Андреева, крестьянская жена (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Максим Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.